Завершились две встречи 4-го тура общего этапа Лиги конференций.
Донецкий «Шахтер» обыграл в гостях «Шемрок Роверс» — 2:1.
Первый мяч Кауи Элиаса на 23-й минуте встречи. Егор Назарина удвоил преимущество на 77-й минуте.
Коннор Мэлли на 87-й минуте сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.
«Шахтер» с 9 очками поднялся на 2-е место, «Шемрок» с 1 баллом занимает 35-е место.
В параллельной встрече «Ягеллония» обыграла «КуПС» со счетом 1:0.
Гол Афимико Пулулу на 51-й минуте оказался единственным в матче.
«Ягеллония» с 8 очками занимает 9-е место, «КуПС» (5) — 22-й.