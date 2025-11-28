Гол Афимико Пулулу на 51-й минуте оказался единственным в матче.

В параллельной встрече «Ягеллония» обыграла «КуПС» со счетом 1:0.

«Шахтер» с 9 очками поднялся на 2-е место, «Шемрок» с 1 баллом занимает 35-е место.

Коннор Мэлли на 87-й минуте сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

Первый мяч Кауи Элиаса на 23-й минуте встречи. Егор Назарина удвоил преимущество на 77-й минуте.

