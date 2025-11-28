«Комо» одержал победу над «Сассуоло» в матче 13-го тура Серии А — 2:0.
Счет в матче открыл Анастасиос Дувикас на 14-й минуте матча, Альберто Морено удвоил преимущество хозяев на 53-й минуте.
Результат матча
КомоКомо2:0СассуолоСассуоло
1:0 Анастасиос Дувикас 14' 2:0 Альберто Морено 53'
Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода (Стефан Пош 59'), Хакобо Рамон, Диего Карлос, Альберто Морено, Максимо Перроне, Максанс Какере (Мартин Батурина 59'), Нико Пас, Джейден Аддай, Хесус Родригес Карабальо (Лукаш Да Кунья 59'), Анастасиос Дувикас
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг, Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти, Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 51'), Исмаэль Коне
Жёлтые карточки: Максанс Какере 48' — Исмаэль Коне 37'
«Комо» набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. На счету «Сассуоло» 17 баллов и 9-я позиция в Серии А.