прогноз на матч Серии A, ставка за 2.20

28 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Алые» сражаются за попадание в пятерку. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» на 3 очка отстает от первой пятерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Алые» переиграли «Торино» (5:1).

До того команда не смогла одолеть «Кальяри» (0:0). Да и поединок с «Наполи» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Комо» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алые» нынче выглядят достаточно выгодно. Команда не проигрывает уже почти 3 месяца.

Причем «Комо» лишь однажды противостоял «Сассуоло». Два месяца назад команда буквально не заметила оппонента (3:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Алые» намерены любой ценой запрыгнуть в первую пятерку.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» в текущем сезоне выглядят вполне прилично. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» уже вряд ли пободается за выход в еврокубки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сассуоло» не сумел одолеть «Пизу» (2:2).

До того команда нанесла поражение крепкой «Аталанте» (3:0). А вот чуть ранее она уступила «Дженоа» (1:2).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Нероверди» в последних поединках смотрелись довольно выгодно. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Сассуоло» явно способен прибавить во всех компонентах. Тем не менее, главной задачей является сохранение прописки в элите.

Команда не проигрывает уже 2 матча кряду. Зато Доменико Берарди отличился 4 забитыми мячами в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Нероверди» намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Алые» не проигрывают уже почти 3 месяца

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Сассуоло» не проигрывает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Алые» явно способны прибавить, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, да и «нероверди» не особенно стабильны.

Ставка: Победа «Комо» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30