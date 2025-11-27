В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях переиграл «Олимпиакос» с результатом 4:3.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В составе победителей все четыре мяча забил Килиан Мбаппе. За хозяев же забили Чикинью, Мехди Тареми и Аюб Эль-Кааби.

Результат матча Олимпиакос Пирей 3:4 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Хулиан Альварес 9' 1:1 Пётр Зелиньски 54' 2:1 Хосе Хименес 90+3' Олимпиакос: Хуан Муссо, Науэль Молина ( Марк Пубиль 59' ), Давид Ганцко, Маттео Руджери ( Антуан Гризманн 68' ), Пабло Барриос, Джонни Кардозо ( Коке 59' ), Конор Галлахер ( Николас Гонсалес 59' ), Алекс Баэна ( Александр Сёрлот 68' ), Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Хосе Хименес Реал Мадрид: Ян Зоммер, Федерико Димарко ( Луис Энрике 79' ), Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Пётр Зелиньски ( Маркус Тюрам 65' ), Хакан Чалханоглу ( Франческо Пио Эспозито 73' ), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес ( Давиде Фраттези 73' ), Анж-Йоан Бонни ( Petar Sucic 65' ) Жёлтая карточка: Федерико Димарко 44' (Реал Мадрид)

Статистика матча 6 Удары в створ 6 6 Удары мимо 7 48 Владение мячом 52 7 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 12 Фолы 8

Победа позволила «Реалу» набрать 12 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Олимпиакос» с 2 баллами идет 33-м.