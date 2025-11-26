«Монако» сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе гостей голы записали на свой счет Такуми Минамино на 5-й минуте и Фоларин Балогун на 26-й минуте.
У «Пафоса» отличился Давид Луис на 18-й минуте.
На 88-й минуте игрок «Монако» Мохаммед Салису забил гол в свои ворота.
Результат матча
ПафосПафос2:2МонакоМонако
0:1 Такуми Минамино 5' 1:1 Давид Луис 18' 1:2 Фоларин Балогун 26'
Пафос: Михаил Неофитос, Давид Гольдар (Бруну Алберту Ланга 46'), Деррик Люккассен, Давид Луис, Бруно Кабрера, Пепе, Домингош Кина (Жажа 57'), Андерсон, Иван Шуньич, Влад Драгомир (Нани Димата 79'), Мислав Оршич
Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе, Каю Энрике, Мохаммед Салису, Вандерсон (Ансумане Фати 76'), Александр Головин (Мамаду Кулибали 65'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун (Мика Биерет 89'), Такуми Минамино (Тило Керер 76'), Ламин Камара (Люка Мишаль 65')
Жёлтые карточки: Давид Гольдар 45+3', Давид Луис 88' — Ламин Камара 22', Александр Головин 28', Мохаммед Салису 90+1'
После этого матча «Пафос» занимает 23-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Монако» — на 22-й позиции с тем же количеством баллов.