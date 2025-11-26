«Монако» сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе гостей голы записали на свой счет Такуми Минамино на 5-й минуте и Фоларин Балогун на 26-й минуте.

У «Пафоса» отличился Давид Луис на 18-й минуте.

На 88-й минуте игрок «Монако» Мохаммед Салису забил гол в свои ворота.

Результат матча

Пафос Пафос 2:2 Монако Монако

0:1 Такуми Минамино 5' 1:1 Давид Луис 18' 1:2 Фоларин Балогун 26'

Пафос: Михаил Неофитос, Давид Гольдар ( Бруну Алберту Ланга 46' ), Деррик Люккассен, Давид Луис, Бруно Кабрера, Пепе, Домингош Кина ( Жажа 57' ), Андерсон, Иван Шуньич, Влад Драгомир ( Нани Димата 79' ), Мислав Оршич

Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе, Каю Энрике, Мохаммед Салису, Вандерсон ( Ансумане Фати 76' ), Александр Головин ( Мамаду Кулибали 65' ), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 89' ), Такуми Минамино ( Тило Керер 76' ), Ламин Камара ( Люка Мишаль 65' )

Жёлтые карточки: Давид Гольдар 45+3', Давид Луис 88' — Ламин Камара 22', Александр Головин 28', Мохаммед Салису 90+1'