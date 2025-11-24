«Лилль» одержал победу над «Парижем» (4:2) в матче 13-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который забил свои голы на 40-й и 77-й минутах.
Еще по одному разу отличились Айсса Манди на 80-й минуте и Мариус Брохольм на 90+6-й минуте.
У «Парижа» голы записали на свой счет Виллем Жеббель на 11-й минуте и Лоанн Дусе на 84-й минуте.
Результат матча
ЛилльЛилль3:2ПарижПариж
0:1 Виллем Геббельс 11' 1:1 Оливье Жиру 40' 2:1 Оливье Жиру 77' пен. 3:1 Айсса Манди 80' 3:2 Лоанн Дусе 84'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди (Натан Нгой 87'), Ромен Перро, Набиль Бенталеб (Ngal'ayel Mukau 73'), Айюб Буадди, Фелиш Коррея, Осам Сахрауи (Мариус Брохольм 73'), Хамза Игаман (Хакон-Арнар Харальдссон 61'), Оливье Жиру (Этан Мбаппе 86')
Париж: Кевин Трапп, Тибо де Смет, Мустафа Мбов, Самир Шерги (Моузес Саймон 60'), Амари Траоре, Матьё Кафаро (Тимоте Колодзейчак 60'), Илан Кеббаль, Адама Камара, Венсан Маршетти (Лоанн Дусе 83'), Пьерр Лис-Мелу (Алимами Гори 74'), Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо 60')
Жёлтые карточки: Хамза Игаман 29' — Амари Траоре 66', Лоанн Дусе 90+4'
После этого матча «Лилль» располагается на 4-й позиции в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе. «Париж» — на 12-й строчке с 14-ю баллами.