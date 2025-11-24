«Лилль» одержал победу над «Парижем» (4:2) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Оливье Жиру — нападающий «Лилля»
В составе хозяев дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который забил свои голы на 40-й и 77-й минутах.

Еще по одному разу отличились Айсса Манди на 80-й минуте и Мариус Брохольм на 90+6-й минуте.

У «Парижа» голы записали на свой счет Виллем Жеббель на 11-й минуте и Лоанн Дусе на 84-й минуте.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль3:2ПарижПарижПариж
0:1 Виллем Геббельс 11' 1:1 Оливье Жиру 40' 2:1 Оливье Жиру 77' пен. 3:1 Айсса Манди 80' 3:2 Лоанн Дусе 84'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье,  Шансель Мбемба,  Айсса Манди (Натан Нгой 87'),  Ромен Перро,  Набиль Бенталеб (Ngal'ayel Mukau 73'),  Айюб Буадди,  Фелиш Коррея,  Осам Сахрауи (Мариус Брохольм 73'),  Хамза Игаман (Хакон-Арнар Харальдссон 61'),  Оливье Жиру (Этан Мбаппе 86')
Париж:  Кевин Трапп,  Тибо де Смет,  Мустафа Мбов,  Самир Шерги (Моузес Саймон 60'),  Амари Траоре,  Матьё Кафаро (Тимоте Колодзейчак 60'),  Илан Кеббаль,  Адама Камара,  Венсан Маршетти (Лоанн Дусе 83'),  Пьерр Лис-Мелу (Алимами Гори 74'),  Виллем Геббельс (Жан-Филипп Крассо 60')
Жёлтые карточки:  Хамза Игаман 29'  —  Амари Траоре 66',  Лоанн Дусе 90+4'

После этого матча «Лилль» располагается на 4-й позиции в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе.  «Париж» — на 12-й строчке с 14-ю баллами.