«Лилль» одержал победу над «Парижем» (4:2) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Оливье Жиру — нападающий «Лилля» globallookpress.com

В составе хозяев дублем отметился нападающий Оливье Жиру, который забил свои голы на 40-й и 77-й минутах.

Еще по одному разу отличились Айсса Манди на 80-й минуте и Мариус Брохольм на 90+6-й минуте.

У «Парижа» голы записали на свой счет Виллем Жеббель на 11-й минуте и Лоанн Дусе на 84-й минуте.

Результат матча Лилль Лилль 3:2 Париж Париж 0:1 Виллем Геббельс 11' 1:1 Оливье Жиру 40' 2:1 Оливье Жиру 77' пен. 3:1 Айсса Манди 80' 3:2 Лоанн Дусе 84' Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди ( Натан Нгой 87' ), Ромен Перро, Набиль Бенталеб ( Ngal'ayel Mukau 73' ), Айюб Буадди, Фелиш Коррея, Осам Сахрауи ( Мариус Брохольм 73' ), Хамза Игаман ( Хакон-Арнар Харальдссон 61' ), Оливье Жиру ( Этан Мбаппе 86' ) Париж: Кевин Трапп, Тибо де Смет, Мустафа Мбов, Самир Шерги ( Моузес Саймон 60' ), Амари Траоре, Матьё Кафаро ( Тимоте Колодзейчак 60' ), Илан Кеббаль, Адама Камара, Венсан Маршетти ( Лоанн Дусе 83' ), Пьерр Лис-Мелу ( Алимами Гори 74' ), Виллем Геббельс ( Жан-Филипп Крассо 60' ) Жёлтые карточки: Хамза Игаман 29' — Амари Траоре 66', Лоанн Дусе 90+4'

Статистика матча 9 Удары в створ 3 3 Удары мимо 1 53 Владение мячом 48 9 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 8 Фолы 11

После этого матча «Лилль» располагается на 4-й позиции в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе. «Париж» — на 12-й строчке с 14-ю баллами.