Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Ньюкасла» (1:2).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Равная и увлекательная игра. У соперника были шансы, у нас были шансы. В итоге соперник забил на один гол больше нас.

Да, у нас были явные моменты, надо забивать больше голов. У наших футболистов есть необходимое для этого мастерство. У Холанда всегда есть два или три момента, потому что он лучший.

Мы очень хорошо начали второй тайм, владели инициативой, доводили мяч до игроков в нужных зонах. Но мы забили гол и сразу пропустили [второй], после чего стало сложнее, потому что на поле был Свен Ботман, и соперник глубоко оборонялся.

Уверен, все команды предпочитают играть дома, и мы не исключение. В гостях у "Ньюкасла" всегда тяжело, даже если он находится в таблице низко и выходит на поле после двух поражений подряд. Мы бились, игроки не выключались из игры, но добиться нужного результата не удалось», — цитирует Гвардиолу BBC.

После этого матча «Ньюкасл» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 3-й строчке с 22 баллами.