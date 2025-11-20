Запасной вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин прокомментировал увольнение прежнего наставника туринцев Игора Тудора. Напомним, хорват покинул клуб 27 октября, а его место занял Лучано Спаллетти.

Игор Тудор globallookpress.com

«Сейчас непростые времена, не знаю, заметно ли это со стороны. Когда меняется тренер, мы в первую очередь чувствуем собственную ответственность, ведь тренер важен, но на поле выходим мы. Это провал, но при прочном фундаменте можно восстановиться и создать что-то устойчивое», — приводит слова Перина Tuttosport.

После 11 туров Серии А «Ювентус» идёт на шестой строчке с 19 очками и уступает лидирующему «Интеру» пять баллов.