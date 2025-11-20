Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал исторический выход сборной Кюрасао на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике под руководством экс-тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката.

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Только заслуженный тренер России мог вывести сборную страны с населением в полтора стадиона "Камп Ноу" в финальную часть ЧМ», — отметил Черданцев в своём телеграм-канале.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, завоевав с клубом чемпионство России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В сборной России нидерландец работал с 2010 по 2012 год.

Сборная Кюрасао стала самой малочисленной командой в истории, пробившейся на чемпионат мира. На острове проживает всего 156 тысяч человек.