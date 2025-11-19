Крайний полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев вспомнил, как пережил карьерный взлет, перебравшись из Второй лиги в «Урал».

Игорь Дмитриев globallookpress.com

«У меня такой скачок произошел, когда я из Второй лиги перешел в "Урал", у меня тоже крышу снесло, — цитирует ТАСС Дмитриева. — Я там месяца два-три, наверное, кучу вещей покупал, кроссовок и прочего. А потом просто как-то одумался, понял, что так делать нельзя, начал откладывать.

Наверное, когда ты должен думать о будущем. Ты должен понимать, что все равно у тебя что-то должно быть на будущее, так как футбольная карьера не такая долгая. Это же все равно влияет на твое сегодняшнее состояние, твое самочувствие», — сказал 21-летний Дмитриев ТАСС.

В составе красно-белых Дмитриев играет с лета 2024 года. В этом сезоне 21-летний игрок сыграл 19 матчей, забил один гол и отметился 6 ассистами. В последних матчах Дмитриев выходит в основе «Спартака» на позиции левого защитника.