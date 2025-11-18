«Манчестер Сити» проявляет серьезный интерес к 20-летнему турецкому полузащитнику Арду Гюлеру из «Реала» — как сообщает Fichajes, клуб готов предложить за трансфер сумму в размере 100 миллионов евро.

Арда Гюлер globallookpress.com

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола видит в Гюлере идеального исполнителя своей тактической схемы — его техника, скорость принятия решений и способность контролировать ритм игры в центре поля особенно привлекают каталонского специалиста.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» в 2023 году и быстро стал одним из ключевых молодых талантов команды. В текущем сезоне он уже сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его выступления в октябре принесли ему звание лучшего игрока месяца в «Реале».