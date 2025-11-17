Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал пропущенный мяч в товарищеском матче против Перу 12 ноября.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона»﻿, — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Матч, прошедший на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1. Сафонов пропустил гол после удара с дальней дистанции — у вратаря перед прыжком поползла нога, и он не смог оттолкнуться, чтобы надежно отбить мяч.