Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал пропущенный мяч в товарищеском матче против Перу 12 ноября.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше.  И должен лучше.  За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру.  Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона»﻿, — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Матч, прошедший на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1.  Сафонов пропустил гол после удара с дальней дистанции — у вратаря перед прыжком поползла нога, и он не смог оттолкнуться, чтобы надежно отбить мяч.