Босния и Герцеговина одолела Румынию (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
В составе гостей единственный гол забил Даниэль Бырлиджа на 17-й минуте.
У Боснии и Герцеговины отличились Эдин Джеко на 49-й минуте, Эсмир Байрактаревич на 79-й и Харис Табакович на 90+4-й минуте.
Результат матча
Босния и ГерцеговинаСараево3:1РумынияБухарест
0:1 Даниэль Бырлиджа 17' 1:1 Эдин Джеко 49' 2:1 Эсмир Байрактаревич 79' 3:1 Харис Табакович 90+4'
Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Арьян Малич (Харис Табакович 46'), Никола Катич, Тарик Мухаремович, Амар Дедич, Беньямин Тахирович (Амир Хаджиахметович 83'), Амар Мемич, Самед Баждар (Керим Алайбегович 46'), Эсмир Байрактаревич, Эдин Джеко (Армин Гигович 90'), Dzenis Burnic (Иван Башич 70')
Румыния: Йонуц Раду, Богдан Раковицан, Андрей Рациу, Влад Драгомир (Давид Микулеску 75'), Мариус Марин, Александру Кипчу, Валентин Михэйлэ, Даниэль Бырлиджа (Денис Дрэгуш 65'), Деннис Ман (Флорин Тэнасе 90'), Янис Хаджи (Рэзван Марин 75'), Virgil Ghita
Жёлтые карточки: Никола Катич 7', Амар Дедич 36', Тарик Мухаремович 44', Dzenis Burnic 65', Эдин Джеко 75' — Богдан Раковицан 45+2', Деннис Ман 90'
Красная карточка: Денис Дрэгуш 68' (Румыния)
После этого матча Босния и Герцеговина занимает 2-е место в группе Н с 16-ю очками в активе. Румыния — на 3-й позиции (10).