Босния и Герцеговина одолела Румынию (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Сборная Румынии globallookpress.com

В составе гостей единственный гол забил Даниэль Бырлиджа на 17-й минуте.

У Боснии и Герцеговины отличились Эдин Джеко на 49-й минуте, Эсмир Байрактаревич на 79-й и Харис Табакович на 90+4-й минуте.

Результат матча Босния и Герцеговина Сараево 3:1 Румыния Бухарест 0:1 Даниэль Бырлиджа 17' 1:1 Эдин Джеко 49' 2:1 Эсмир Байрактаревич 79' 3:1 Харис Табакович 90+4' Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Арьян Малич ( Харис Табакович 46' ), Никола Катич, Тарик Мухаремович, Амар Дедич, Беньямин Тахирович ( Амир Хаджиахметович 83' ), Амар Мемич, Самед Баждар ( Керим Алайбегович 46' ), Эсмир Байрактаревич, Эдин Джеко ( Армин Гигович 90' ), Dzenis Burnic ( Иван Башич 70' ) Румыния: Йонуц Раду, Богдан Раковицан, Андрей Рациу, Влад Драгомир ( Давид Микулеску 75' ), Мариус Марин, Александру Кипчу, Валентин Михэйлэ, Даниэль Бырлиджа ( Денис Дрэгуш 65' ), Деннис Ман ( Флорин Тэнасе 90' ), Янис Хаджи ( Рэзван Марин 75' ), Virgil Ghita Жёлтые карточки: Никола Катич 7', Амар Дедич 36', Тарик Мухаремович 44', Dzenis Burnic 65', Эдин Джеко 75' — Богдан Раковицан 45+2', Деннис Ман 90' Красная карточка: Денис Дрэгуш 68' (Румыния)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 5 66 Владение мячом 34 4 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 13 Фолы 13

После этого матча Босния и Герцеговина занимает 2-е место в группе Н с 16-ю очками в активе. Румыния — на 3-й позиции (10).