В матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Англии на выезде переиграла команду Албании со счетом 2:0.

Гарри Кейн globallookpress.com

По ходу второго тайма автором дубля в этой игре стал Гарри Кейн.

Результат матча Албания Тирана 0:1 Англия Лондон 0:1 Гарри Кейн 74' Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай ( Иван Балью 26' ), Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Насер Алийи, Казим Лячи ( Adrion Pajaziti 84' ), Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани, Недим Байрами ( Армандо Броя 75' ), Мюрто Узуни, Арбер Ходжа Англия: Дин Хендерсон, Дэниел Бёрн, Джон Стоунс, Джарелл Куанса, Эберечи Эзе ( Букайо Сака 62' ), Деклан Райс ( Филип Фоден 63' ), Адам Уортон ( Эллиот Андерсон 75' ), Джуд Беллингхэм ( Морган Роджерс 84' ), Гарри Кейн, Джаррод Боуэн ( Маркус Рашфорд 75' ), Nico O'Reilly Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 15' — Адам Уортон 39', Джуд Беллингхэм 80'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 3 36 Владение мячом 64 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 9 Фолы 10

В параллельной встрече группы сборная Сербии выиграла у команды Латвии со счетом 2:1.

На гол Владислава Гутковски в первом тайме хозяева ответили точными ударами Александра Катая и Александара Станковича.

Таким образом, Англия набрала 24 очка из 24 возможных и с первого места вышла на ЧМ-2026. Албания с 14 баллами стала второй и сыграет в стыковых матчах, Сербия (13) — третья.