В матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Англии на выезде переиграла команду Албании со счетом 2:0.
По ходу второго тайма автором дубля в этой игре стал Гарри Кейн.
Результат матча
АлбанияТирана0:1АнглияЛондон
0:1 Гарри Кейн 74'
Албания: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай (Иван Балью 26'), Ардиан Исмайли, Берат Джимсити, Насер Алийи, Казим Лячи (Adrion Pajaziti 84'), Кристьян Аслани, Юльбер Рамадани, Недим Байрами (Армандо Броя 75'), Мюрто Узуни, Арбер Ходжа
Англия: Дин Хендерсон, Дэниел Бёрн, Джон Стоунс, Джарелл Куанса, Эберечи Эзе (Букайо Сака 62'), Деклан Райс (Филип Фоден 63'), Адам Уортон (Эллиот Андерсон 75'), Джуд Беллингхэм (Морган Роджерс 84'), Гарри Кейн, Джаррод Боуэн (Маркус Рашфорд 75'), Nico O'Reilly
Жёлтые карточки: Юльбер Рамадани 15' — Адам Уортон 39', Джуд Беллингхэм 80'
В параллельной встрече группы сборная Сербии выиграла у команды Латвии со счетом 2:1.
На гол Владислава Гутковски в первом тайме хозяева ответили точными ударами Александра Катая и Александара Станковича.
Таким образом, Англия набрала 24 очка из 24 возможных и с первого места вышла на ЧМ-2026. Албания с 14 баллами стала второй и сыграет в стыковых матчах, Сербия (13) — третья.