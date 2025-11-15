15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России примет сборную Чили в товарищеском матче. Начало в 18:00 мск.

Россия проведет второй матч в рамках ноябрьского сбора. В первом она сыграла против команды Перу и добилась лишь ничьи 1:1. Перед этим у нее были победы над Боливией (3:0), Ираном (2:1) и Катаром (4:1).

Чилийцы в этом месяце сыграют впервые. Последний матч гости провели в октябре, когда победили Перу со счетом 2:1. Перед этим команда сыграла вничью с Уругваем в заключительном туре отбора на квалификацию, которую, к слову, сборная Чили провалила, заняв там последнее место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.66 на победу России и 5.20 на победу Чили.

Искусственный интеллект пророчит России крупную победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Чили смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.