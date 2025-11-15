15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России примет сборную Чили в товарищеском матче. Начало в 18:00 мск.
Россия проведет второй матч в рамках ноябрьского сбора. В первом она сыграла против команды Перу и добилась лишь ничьи 1:1. Перед этим у нее были победы над Боливией (3:0), Ираном (2:1) и Катаром (4:1).
Чилийцы в этом месяце сыграют впервые. Последний матч гости провели в октябре, когда победили Перу со счетом 2:1. Перед этим команда сыграла вничью с Уругваем в заключительном туре отбора на квалификацию, которую, к слову, сборная Чили провалила, заняв там последнее место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.66 на победу России и 5.20 на победу Чили.
- Искусственный интеллект пророчит России крупную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Россия — Чили смотрите на LiveCup.Run.
