Главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко поделился мнением об игре своей команды в матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Нефтехимика» (0:1).

Мирослав Ромащенко — главный тренер «Урала» fc-ural.ru

«Соперника поздравляю с победой. Думаю, мы не заслужили сегодня победу, потому что тяжело входили в игру, было очень много неправильных решений. От линии полузащиты было не то движение, которое бы мы хотели видеть. Долго принимались решения в моменты, когда мы владели мячом.

Конечно, ожидали, что игра будет такой тяжёлой. И это не только из-за погодных условий. Всегда у нас матчи с "Нефтехимиком" складываются непросто. Надо принять это поражение, переосмыслить его, сделать правильный анализ и двигаться дальше. У нас ещё два матча в 2025 году. Надо их с достоинством провести», — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

После этого матча «Урал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 39-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Спартака» из Костромы 22-го ноября.