Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о желании увидеть Юрия Семина на посту главного тренера «Спартака».

Юрий Семин globallookpress.com

«Моё субъективное мнение — и в "Спартаке", и в "Динамо" должны работать отечественные специалисты, которые прожили часть своей жизни в этих командах, которые знают все течения. Выбирать нужно из спартаковцев или динамовцев. Сейчас прозвучала очень интересная формула — а почему бы Юрию Павловичу Сёмину не возглавить "Спартак"?

На практике это было бы вполне возможно. Было бы очень интересно следить. Я так понимаю, он готов. Но он-то готов, там руководители "Спартака" не готовы. Он же даже почему-то не пригодился "Локомотиву" — это труднообъяснимая ситуация», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата»

Юрий Семин во время игровой карьеры защищал цвета московского «Спартака», но никогда не тренировал «красно-белых».