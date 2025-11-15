Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о желании увидеть Юрия Семина на посту главного тренера «Спартака».

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Моё субъективное мнение — и в "Спартаке", и в "Динамо" должны работать отечественные специалисты, которые прожили часть своей жизни в этих командах, которые знают все течения.  Выбирать нужно из спартаковцев или динамовцев.  Сейчас прозвучала очень интересная формула — а почему бы Юрию Павловичу Сёмину не возглавить "Спартак"?

На практике это было бы вполне возможно.  Было бы очень интересно следить.  Я так понимаю, он готов.  Но он-то готов, там руководители "Спартака" не готовы.  Он же даже почему-то не пригодился "Локомотиву" — это труднообъяснимая ситуация», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата»

Юрий Семин во время игровой карьеры защищал цвета московского «Спартака», но никогда не тренировал «красно-белых».