22-летний полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что хотел бы видеть в составе клуба 22-летнего атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу.

Джамал Мусиала globallookpress.com

«Игрок, который просто поражает меня, — это Мусиала. Он очень хорош», — сказал Педри на YouTube-канале xBuyer.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

Нынешнее трудовое соглашение между игроком и «Баварией» рассчитано до 2030 года.