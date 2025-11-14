В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборная Франции победила команду Украины со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Килиан Мбаппе (дважды), Майкл Олисе и Юго Экитике.
Результат матча
ФранцияПариж4:0УкраинаКиев
1:0 Килиан Мбаппе 55' пен. 2:0 Майкл Олисе 76' 3:0 Килиан Мбаппе 83' 4:0 Уго Экитике 88'
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде (Мало Гюсто 89'), Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Лука Динь, Н’Голо Канте, Ману Коне (Уоррен Заир-Эмери 80'), Майкл Олисе (Кристофер Нкунку 89'), Райан Шерки (Магнес Аклиуше 68'), Брэдли Баркола (Уго Экитике 67'), Килиан Мбаппе
Украина: Даниэль Бырлиджа, Тарас Михавко (Александр Зубков 75'), Александр Сваток, Илья Забарный, Александр Караваев, Егор Назарина, Егор Ярмолюк (Назар Волошин 85'), Олег Андреевич Очеретько (Николай Шапаренко 64'), Богдан Михайличенко, Роман Яремчук (Виктор Цыганков 75'), Алексей Гуцуляк (Владислав Ванат 64')
Жёлтые карточки: Ману Коне 31' — Тарас Михавко 54', Егор Ярмолюк 74'
Франция теперь имеет в своем активе 13 очков. Команда досрочно вышла на чемпионат мира. Украина с 7 баллами — третья.