Франция теперь имеет в своем активе 13 очков. Команда досрочно вышла на чемпионат мира. Украина с 7 баллами — третья.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Килиан Мбаппе (дважды), Майкл Олисе и Юго Экитике .

В матче пятого тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборная Франции победила команду Украины со счетом 4:0.

2.00

