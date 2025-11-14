Англия уже давно забронировала место на Чемпионате Мира, но на «Уэмбли» это не стало поводом расслабиться. Команда Томаса Тухеля в тяжёлый, мокрый вечер без особого накала спокойно продолжила свою идеальную кампанию без пропущенных мячей. А вот сборная Сербии окончательно лишилась шанса поехать в Америку летом.

Результат матча Англия Лондон 2:0 Сербия Белград 1:0 Букайо Сака 28' 2:0 Эберечи Эзе 90' Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунс, Эллиот Андерсон ( Адам Уортон 85' ), Деклан Райс ( Джордан Хендерсон 65' ), Букайо Сака, Морган Роджерс ( Джуд Беллингхэм 65' ), Маркус Рашфорд ( Филип Фоден 65' ), Гарри Кейн ( Эберечи Эзе 65' ), Nico O'Reilly Сербия: Предраг Райкович, Алекса Терзич ( Неманья Радоньич 77' ), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Огнен Мимович, Филип Костич, Иван Илич ( Александар Станкович 39' ), Андрия Живкович ( Марко Груич 76' ), Саша Лукич ( Лука Йович 76' ), Неманья Гудель ( Лазар Самарджич 69' ), Душан Влахович Жёлтая карточка: Филип Костич 85' (Сербия)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 8 Удары мимо 4 70 Владение мячом 30 6 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 12 Фолы 10

Контекст матча заранее избавлял англичан от нервов. Их сборная до игры имела шесть побед из шести и ни одного пропущенного мяча, путёвка в США уже была в кармане. Поэтому Тухель использовал встречу с Сербией как большой просмотр. В основе вышел Морган Роджерс в роли «десятки», Эллиот Андерсон в центре, а слева в обороне дебютировал двадцатилетний Нико О’Райли — очередной универсальный защитник из системы «Манчестер Сити».

Сербия под руководством нового тренера Велько Пауновича выстроилась в аккуратные 4–5–1, опустив блок к своей штрафной и рассчитывая зацепить очки за счёт дисциплины и редких контратак. Для гостей это был матч выживания в борьбе за стыки, для Англии — проверка глубины состава и автоматизмов. Старт получился вязким — ливень, тяжёлый газон, много длинных диагоналей и минимум остроты. Сака и Рашфорд по флангам пытались растянуть сербскую оборону, Роджерс смещался между линиями, Гарри Кейн опускался вглубь, но до по-настоящему голевых моментов дело долго не доходило.

Англия — Сербия globallookpress.com

Первые щелчки по сербской броне пришлись от Рашфорда. Один удар в створ, один неудачный пас на набегавшего Райса в контратаке. О’Райли активно подключался, его навес с рикошетом попал в штангу с внешней стороны, Кейн чуть-чуть не попал головой после углового. Англия постепенно зажимала соперника к его штрафной — но нужного качества в завершающей стадии не хватало.

Гол Сака снимает сонливость, Сербия почти не кусается

Матч требовал одного точного удара — и его, как часто бывает, нашёл Букайо Сака. После неудачного выноса вратаря Райковича мяч отлетел к О’Райли на линии штрафной, первый удар заблокировали, а отскок лег идеально под левую ногу Сака. Дальше — безупречно выверенный удар в дальний угол с лёта.

Гол Букайо Сака globallookpress.com

С этого момента хозяева уже по-настоящему контролировали игру. Андерсон уверенно вел темп из глубины, помогая Райсу, Рашфорд несколько раз обыгрывал оппонентов один в один, Роджерс тонко искал зоны между центральными защитниками и опорной зоной. До перерыва Англия могла забивать ещё. Кейн пробил чуть мимо после навеса О'Райли, а Сака ещё пару раз пробовал фирменно исполнить удар с левой после смещения в центр.

А Сербия очень долго не могла даже выйти в атаку. Первый по-настоящему тревожный момент у ворот Пикфорда возник только в середине второго тайма, когда после редкого прострела Филипа Костича Душан Влахович пяткой отправил мяч мимо дальней штанги. Это был редкий эпизод, когда англичане позволили сопернику сыграть в штрафной без давления.

Англия — Сербия globallookpress.com

Эзе вышел — и поставил точку

Главный момент вечера Тухель приберёг на последнюю треть матча. На 65-й минуте он выпустил Джуда Беллингема, Фила Фодена, Джордана Хендерсона и Эберечи Эзе. И если замена Роджерса на Беллингема была скорее знаком уважения, то Фоден в роли ложной «девятки» и Эзе слева добавили Англии резкости в атаке.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Джуд моментально привнёс характерную для себя уверенность. Он протаскивал мяч сквозь давление, находил острые передачи, подбирал темп атак. Фоден двигался шире Кейна, отходил в глубину, пытался вскрывать сербскую линию передачами и короткими комбинациями. Эзе смело брался за дриблинг, легко уходил от опеки, несколько раз пробивал сам.

Именно эта троица и поставила окончательную точку. В концовке Беллингем агрессивно поборолся за мяч в центре, выдержал единоборство, протащил мяч и отдал передачу на Фодена. Фил диагональным рывком вскрыл пространство и тонко покатил налево под удар Эзе. Дальше — чистая эстетика. Эберечи не стал принимать мяч, а первым касанием исполнил точный обводящий удар в дальнюю девятку. Райкович прыгнул, но ни за что бы не дотянулся до такого мяча.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Идеальная Англия Томаса Тухеля

Сербия, хоть и пыталась в концовке идти вперёд, так и не смогла всерьёз нагрузить Джордана Пикфорда. Вратарь «Эвертона» довёл серию сухих матчей до двузначной отметки, а общая разница Англии в группе превратилась в демонстрационную — двадцать забитых, ноль пропущенных.

Тухель получил всё, чего хотел. Очередную победу без стресса, ещё один «сухарь», пробу Нико О’Райли на проблемной позиции левого защитника, подтверждение формы Андерсона. Ну и напоминание о том, что Беллингем, Фоден и Эзе в любой момент готовы закрыть матч, даже со скамейки.