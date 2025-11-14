Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Англия уже давно забронировала место на Чемпионате Мира, но на «Уэмбли» это не стало поводом расслабиться. Команда Томаса Тухеля в тяжёлый, мокрый вечер без особого накала спокойно продолжила свою идеальную кампанию без пропущенных мячей. А вот сборная Сербии окончательно лишилась шанса поехать в Америку летом.

Результат матча

АнглияЛондонАнглия2:0СербияСербияБелград
1:0 Букайо Сака 28' 2:0 Эберечи Эзе 90'
Англия:  Джордан Пикфорд,  Рис Джеймс,  Эзри Конса,  Джон Стоунс,  Эллиот Андерсон (Адам Уортон 85'),  Деклан Райс (Джордан Хендерсон 65'),  Букайо Сака,  Морган Роджерс (Джуд Беллингхэм 65'),  Маркус Рашфорд (Филип Фоден 65'),  Гарри Кейн (Эберечи Эзе 65'),  Nico O'Reilly
Сербия:  Предраг Райкович,  Алекса Терзич (Неманья Радоньич 77'),  Страхиня Павлович,  Никола Миленкович,  Огнен Мимович,  Филип Костич,  Иван Илич (Александар Станкович 39'),  Андрия Живкович (Марко Груич 76'),  Саша Лукич (Лука Йович 76'),  Неманья Гудель (Лазар Самарджич 69'),  Душан Влахович
Жёлтая карточка:  Филип Костич 85' (Сербия)

Контекст матча заранее избавлял англичан от нервов.  Их сборная до игры имела шесть побед из шести и ни одного пропущенного мяча, путёвка в США уже была в кармане.  Поэтому Тухель использовал встречу с Сербией как большой просмотр.  В основе вышел Морган Роджерс в роли «десятки», Эллиот Андерсон в центре, а слева в обороне дебютировал двадцатилетний Нико О’Райли — очередной универсальный защитник из системы «Манчестер Сити».

Сербия под руководством нового тренера Велько Пауновича выстроилась в аккуратные 4–5–1, опустив блок к своей штрафной и рассчитывая зацепить очки за счёт дисциплины и редких контратак.  Для гостей это был матч выживания в борьбе за стыки, для Англии — проверка глубины состава и автоматизмов.  Старт получился вязким — ливень, тяжёлый газон, много длинных диагоналей и минимум остроты.  Сака и Рашфорд по флангам пытались растянуть сербскую оборону, Роджерс смещался между линиями, Гарри Кейн опускался вглубь, но до по-настоящему голевых моментов дело долго не доходило.

Первые щелчки по сербской броне пришлись от Рашфорда.  Один удар в створ, один неудачный пас на набегавшего Райса в контратаке.  О’Райли активно подключался, его навес с рикошетом попал в штангу с внешней стороны, Кейн чуть-чуть не попал головой после углового.  Англия постепенно зажимала соперника к его штрафной — но нужного качества в завершающей стадии не хватало.

Гол Сака снимает сонливость, Сербия почти не кусается

Матч требовал одного точного удара — и его, как часто бывает, нашёл Букайо Сака.  После неудачного выноса вратаря Райковича мяч отлетел к О’Райли на линии штрафной, первый удар заблокировали, а отскок лег идеально под левую ногу Сака.  Дальше — безупречно выверенный удар в дальний угол с лёта.

С этого момента хозяева уже по-настоящему контролировали игру.  Андерсон уверенно вел темп из глубины, помогая Райсу, Рашфорд несколько раз обыгрывал оппонентов один в один, Роджерс тонко искал зоны между центральными защитниками и опорной зоной.  До перерыва Англия могла забивать ещё.  Кейн пробил чуть мимо после навеса О'Райли, а Сака ещё пару раз пробовал фирменно исполнить удар с левой после смещения в центр.

А Сербия очень долго не могла даже выйти в атаку.  Первый по-настоящему тревожный момент у ворот Пикфорда возник только в середине второго тайма, когда после редкого прострела Филипа Костича Душан Влахович пяткой отправил мяч мимо дальней штанги.  Это был редкий эпизод, когда англичане позволили сопернику сыграть в штрафной без давления.

Эзе вышел — и поставил точку

Главный момент вечера Тухель приберёг на последнюю треть матча.  На 65-й минуте он выпустил Джуда Беллингема, Фила Фодена, Джордана Хендерсона и Эберечи Эзе.  И если замена Роджерса на Беллингема была скорее знаком уважения, то Фоден в роли ложной «девятки» и Эзе слева добавили Англии резкости в атаке.

Джуд моментально привнёс характерную для себя уверенность.  Он протаскивал мяч сквозь давление, находил острые передачи, подбирал темп атак.  Фоден двигался шире Кейна, отходил в глубину, пытался вскрывать сербскую линию передачами и короткими комбинациями.  Эзе смело брался за дриблинг, легко уходил от опеки, несколько раз пробивал сам.

Именно эта троица и поставила окончательную точку.  В концовке Беллингем агрессивно поборолся за мяч в центре, выдержал единоборство, протащил мяч и отдал передачу на Фодена.  Фил диагональным рывком вскрыл пространство и тонко покатил налево под удар Эзе.  Дальше — чистая эстетика.  Эберечи не стал принимать мяч, а первым касанием исполнил точный обводящий удар в дальнюю девятку.  Райкович прыгнул, но ни за что бы не дотянулся до такого мяча.

Идеальная Англия Томаса Тухеля

Сербия, хоть и пыталась в концовке идти вперёд, так и не смогла всерьёз нагрузить Джордана Пикфорда.  Вратарь «Эвертона» довёл серию сухих матчей до двузначной отметки, а общая разница Англии в группе превратилась в демонстрационную — двадцать забитых, ноль пропущенных.

Тухель получил всё, чего хотел.  Очередную победу без стресса, ещё один «сухарь», пробу Нико О’Райли на проблемной позиции левого защитника, подтверждение формы Андерсона.  Ну и напоминание о том, что Беллингем, Фоден и Эзе в любой момент готовы закрыть матч, даже со скамейки.