Завершились два матча группы К квалификации чемпионата мира 2026-го года.
В одной из встреч Англия обыграла Сербию со счетом 2:0.
Первый гол у хозяев записал на свой счет Букайо Сака на 28-й минуте.
Уже на 90-й минуте Англия забила 2-й гол, отличился Эберечи Эзе.
Результат матча
АнглияЛондон2:0СербияБелград
1:0 Букайо Сака 28' 2:0 Эберечи Эзе 90'
Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунс, Эллиот Андерсон (Адам Уортон 85'), Деклан Райс (Джордан Хендерсон 65'), Букайо Сака, Морган Роджерс (Джуд Беллингхэм 65'), Маркус Рашфорд (Филип Фоден 65'), Гарри Кейн (Эберечи Эзе 65'), Nico O'Reilly
Сербия: Предраг Райкович, Алекса Терзич (Неманья Радоньич 77'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Огнен Мимович, Филип Костич, Иван Илич (Александар Станкович 39'), Андрия Живкович (Марко Груич 76'), Саша Лукич (Лука Йович 76'), Неманья Гудель (Лазар Самарджич 69'), Душан Влахович
Жёлтая карточка: Филип Костич 85' (Сербия)
После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе с 21-м очком в активе. Сербия — на 3-й позиции (10).
В паралелльном матче Албания на чужом поле одолела Андорру со счетом 1:0.
На 67-й минуте гости забили победный гол благодаря усилиям Кристьяна Аслани.
Албания располагается на 2-й позиции в группе К с 14-ю баллами в копилке. Андорра — на последней 5-й строчке (1 очко).