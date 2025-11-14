Завершились два матча группы К квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Букайо Сака — игрок сборной Англии globallookpress.com

В одной из встреч Англия обыграла Сербию со счетом 2:0.

Первый гол у хозяев записал на свой счет Букайо Сака на 28-й минуте.

Уже на 90-й минуте Англия забила 2-й гол, отличился Эберечи Эзе.

Результат матча Англия Лондон 2:0 Сербия Белград 1:0 Букайо Сака 28' 2:0 Эберечи Эзе 90' Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунс, Эллиот Андерсон ( Адам Уортон 85' ), Деклан Райс ( Джордан Хендерсон 65' ), Букайо Сака, Морган Роджерс ( Джуд Беллингхэм 65' ), Маркус Рашфорд ( Филип Фоден 65' ), Гарри Кейн ( Эберечи Эзе 65' ), Nico O'Reilly Сербия: Предраг Райкович, Алекса Терзич ( Неманья Радоньич 77' ), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Огнен Мимович, Филип Костич, Иван Илич ( Александар Станкович 39' ), Андрия Живкович ( Марко Груич 76' ), Саша Лукич ( Лука Йович 76' ), Неманья Гудель ( Лазар Самарджич 69' ), Душан Влахович Жёлтая карточка: Филип Костич 85' (Сербия)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 8 Удары мимо 4 70 Владение мячом 30 6 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 12 Фолы 10

После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе с 21-м очком в активе. Сербия — на 3-й позиции (10).

В паралелльном матче Албания на чужом поле одолела Андорру со счетом 1:0.

На 67-й минуте гости забили победный гол благодаря усилиям Кристьяна Аслани.

Албания располагается на 2-й позиции в группе К с 14-ю баллами в копилке. Андорра — на последней 5-й строчке (1 очко).