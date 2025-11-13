Полузащитник сборной России Кирилл Глебов подвел итоги товарищеской встречи с командой Перу (1:1).

«Мы планировали, были моменты во втором тайме забить. Могли забить второй, а уже потом — и третий, и четвертый. Но пропустили этот гол, и матч закончился с ничейным счетом. И, конечно, не было в команде игрока, который был бы рад такому результату. Поэтому атмосфера сейчас не очень такая, так сказать, радостная, но все понимают, что есть еще один матч, и нужно точно побеждать», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Товарищеская игра России и Чили состоится 15 ноября в Сочи.