Главный тренер «Интера» Кристиан Киву остался доволен победой в 11-м туре итальянской Серии А над «Лацио» (2:0), но посетовал на плотный график, в котором приходится выступать его команде.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Нам понравился подход и стремление контролировать игру, хотя противник в любой момент мог нанести удар. Мы поняли задачу и хорошо с ней справились. Нелегко поддерживать такой настрой, играя каждые три дня. Но все вносят свой вклад, ротация дает отдых, что и позволяет нам так действовать. Это был седьмой матч за 18 дней, но игроки находят силы доминировать», — сказал Киву в интервью DAZN.

С «Интером» Киву работает с лета этого года. После этого матча «Интер» возглавил таблицу Серии А с 24 очками вместе с «Ромой».