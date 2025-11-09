9 ноября в Манчестере состоится центральный матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Старт поединка в 19:30 по мск.
Накануне поединка «Ман Сити» имеет победу над «Борнмутом» (3:1), которая позволила команде Хосепа Гвардиолы с 19 очками выйти на 3-е место. При этом «горожанам» далеко до лидера — всего 7 очков отрыва.
«Ливерпуль» в прошлом туре выиграл у «Астон Виллы» (2:0) и тем самым прервал свою серию поражений. Несмотря на то, что «мерсисайдцы» идут шестыми, в случае победы у них есть шанс выйти сразу на 2-е место.
Очная серия: «Ливерпуль» выиграл две последних встречи с «Ман Сити» и не проигрывает «горожанам» на протяжении четырех матчей, тогда как коллектив Гвардиолы последний раз побеждал в апреле 2023 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.22.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.95 на победу «Манчестер Сити», 3.95 на ничью, 3.75 на победу «Ливерпуля».
- Искусственный интеллект сделал смелый прогноз и предсказал крупную победу «Ман Сити» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд.
