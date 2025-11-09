Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что его бывшая команда в игре 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) не заслуживала победы.

Алексей Игонин globallookpress.com

«Изначально можно было подумать, что с "Крыльями" "Зениту" будет сложно. В итоге ничья, но по игре "Зенит" большего не заслужил. Нужно подумать, что-то менять. Глобальных проблем у "Зенита" нет, но нет и ничего хорошего. Этот же состав хорошо сыграл с "Локомотивом", но против "Крыльев" — не сработало, потому что соперник иначе выстроил игру в обороне. И "Зенит" не справился.

Уже в первом тайме можно было понять, что игра не получается. Ошибки в обороне как были, так и остаются — "Зенит" может пропустить в любом матче против любого соперника. Мне видится, что Семаку не хватает тренерской гибкости. Если что-то не идёт, должен быть план "Б", который нужно включить вовремя», — сказал Игонин «Чемпионату».

После 15 матчей «Зенит» занимает третью строчку в таблице РПЛ с 30 очками. В 16-м туре команда отправится на выезд к «Пари НН».