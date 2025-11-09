В матче 12-го тура испанской Примеры «Сельта» примет «Барселону» на стадионе «Балайдос» в городе Виго. Событие запланировано на 9 ноября 23:00 мск.

«Сельта» к этому матчу подошла в хорошей форме — 5 побед подряд и 8 поединков без поражений. В Примере «кельты» сыграли вничью с «Атлетико» и «Реал Сосьедадом», а также обыграли «Осасуну» и «Леванте».

«Барселона» сейчас показывает не очень стабильный футбол. Травмы и плотный график игр делают свое. В Примере команда Флика опустилась на третье место и отстает от «Реала» на 5 пунктов. В случае победы «блаугранас» выйдут на чистую вторую позицию. В прошлом туре гости победили «Эльче». Смогут ли они развить успех?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.22.

Букмекеры предлагают 4.15 на победу «Сельты» и 1.80 на победу «Барселоны».

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

