В матче 12-го тура испанской Примеры «Сельта» примет «Барселону» на стадионе «Балайдос» в городе Виго. Событие запланировано на 9 ноября 23:00 мск.
«Сельта» к этому матчу подошла в хорошей форме — 5 побед подряд и 8 поединков без поражений. В Примере «кельты» сыграли вничью с «Атлетико» и «Реал Сосьедадом», а также обыграли «Осасуну» и «Леванте».
«Барселона» сейчас показывает не очень стабильный футбол. Травмы и плотный график игр делают свое. В Примере команда Флика опустилась на третье место и отстает от «Реала» на 5 пунктов. В случае победы «блаугранас» выйдут на чистую вторую позицию. В прошлом туре гости победили «Эльче». Смогут ли они развить успех?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.22.
- Букмекеры предлагают 4.15 на победу «Сельты» и 1.80 на победу «Барселоны».
- Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
