«Овьедо» и «Осасуна» разошлись миром (0:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.
Хозяева за весь матч дважды угрожали воротам соперника и 3 раза попали в оффсайд. «Осасуна» нанесла 5 ударов в створ ворот и подала 2 угловых.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:0ОсасунаПамплона
Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Давид Костас, Давид Карму, Хави Лопес (Рахим Альхассан 86'), Сантьяго Коломбатто, Леандер Дендонкер, Альберто Рейна (Pablo Agudin 82'), Федерико Виньяс (Лука Илич 82'), Ильяс Чайра (Хессем Хассан 70'), Хосе Рондон
Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Рауль Гарсия, Рубен Гарсия (Аймар Орос 70'), Лукас Торро (Икер Муньос 18'), Мойсес Гомес (Энрике Барха 85'), Хон Монкайола, Анте Будимир (Хорхе Эррандо 85'), Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Сантьяго Коломбатто 38', Начо Видаль 55', Давид Карму 63' — Алехандро Катена 25'
После этого матча «Овьедо» располагается на 19-й строчке в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Осасуна» — на 15-й позиции (11 баллов).