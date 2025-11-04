«Овьедо» и «Осасуна» разошлись миром (0:0) в матче 11-го тура испанской Примеры.

Хозяева за весь матч дважды угрожали воротам соперника и 3 раза попали в оффсайд. «Осасуна» нанесла 5 ударов в створ ворот и подала 2 угловых.

Результат матча Овьедо Овьедо 0:0 Осасуна Памплона Овьедо: Аарон Эскандель, Начо Видаль, Давид Костас, Давид Карму, Хави Лопес ( Рахим Альхассан 86' ), Сантьяго Коломбатто, Леандер Дендонкер, Альберто Рейна ( Pablo Agudin 82' ), Федерико Виньяс ( Лука Илич 82' ), Ильяс Чайра ( Хессем Хассан 70' ), Хосе Рондон Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Рауль Гарсия, Рубен Гарсия ( Аймар Орос 70' ), Лукас Торро ( Икер Муньос 18' ), Мойсес Гомес ( Энрике Барха 85' ), Хон Монкайола, Анте Будимир ( Хорхе Эррандо 85' ), Виктор Муньос Жёлтые карточки: Сантьяго Коломбатто 38', Начо Видаль 55', Давид Карму 63' — Алехандро Катена 25'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 5 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 17 Фолы 17

После этого матча «Овьедо» располагается на 19-й строчке в таблице Примеры с 8-ю очками в активе. «Осасуна» — на 15-й позиции (11 баллов).