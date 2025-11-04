Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча с «Кайратом» в Лиге чемпионов.

Кристиан Киву
Кристиан Киву globallookpress.com

«Это будет непростой матч, я не слушаю других.  Побеждать в этом соревновании никогда не бывает просто, соперники здесь непростые.  Мы не будем проявлять неуважение ни к одному сопернику.

Мы работаем над тем, чтобы постоянно совершенствоваться и поддерживать стабильность.  Ты падаешь и снова встаешь на ноги.  Бывают времена, когда происходят неприятные события, но таковы футбол и жизнь.  Ребята хороши, они очень зрелые», — приводит слова Киву Corriere dello Sport.

Матч «Интер» — «Кайрат» состоится в среду, 5 ноября.  Начало — в 23:00 мск.