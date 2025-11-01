Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Локомотива»(2:0).

Сергей Семак globallookpress.com

«Тяжелая игра, счет был минимальный всю игру. В первом тайме мы играли хорошо, во втором подустали — и движение стало чуть хуже. При этом все отрабатывали моменты до конца.

Качество "Локомотива" — быстрые атаки, с этим мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко. Достойно сыграли в обороне и в атаке, поздравляю команду и болельщиков. Сложный матч, важно было победить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» располагается на 2-й позиции в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Локомотив» — на 4-й строчке с 27-ю баллами.