Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

Игорь Колыванов
Игорь Колыванов globallookpress.com

«Спартак, как и "Краснодар", выйдет с сумасшедшим настроем.  Красно-белые провели неудачно последние матчи, несмотря на ту же победу с "Оренбургом".  Практически не было моментов в той встрече.  Есть проблемы с развитием атаки.

У них постоянно меняется схема, состав.  У "Спартака" нет стабильности.  Не видно прогресса.  Всё ждём, что они будут играть в какой-то футбол, а целостности нет. "Краснодар" — сплочённая и организованная команда во всех линиях.  Уже третий год фактически играют одним составом.  В этом их преимущество», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Игра состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.