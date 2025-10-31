Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Спартак, как и "Краснодар", выйдет с сумасшедшим настроем. Красно-белые провели неудачно последние матчи, несмотря на ту же победу с "Оренбургом". Практически не было моментов в той встрече. Есть проблемы с развитием атаки.

У них постоянно меняется схема, состав. У "Спартака" нет стабильности. Не видно прогресса. Всё ждём, что они будут играть в какой-то футбол, а целостности нет. "Краснодар" — сплочённая и организованная команда во всех линиях. Уже третий год фактически играют одним составом. В этом их преимущество», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Игра состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.