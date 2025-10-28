Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль перенес артроскопическую операцию на правом колене после получения травмы в матче против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

По сообщению пресс-службы «Реала», сроки отсутствия Карвахаля могут составить 2–3 месяца в зависимости от хода реабилитации. Для Карвахаля это уже не первое повреждение за сезон — недавно он возвращался на поле после травмы камбаловидной мышцы.

В этом сезоне защитник провел семь матчей в Ла Лиге не отметившись результативными действиями. Контракт Карвахаля с «Реалом» действует до 30 июня 2026 года.