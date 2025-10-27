Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал слухи о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

Деян Станкович — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«На мой взгляд, Станковичу нужно дать доработать хотя бы до зимней паузы. Какими бы тяжёлыми не были победы "Спартака", это всё равно три очка. И какие могут быть претензии к нему? Всё-таки победы есть, борьба за самые высокие места продолжается — конкуренты теряют очки.

Конечно, болельщикам хочется, чтобы "Спартак" выигрывал увереннее. К сожалению, не получается, однако сейчас самое главное — остаться в гонке до зимней паузы. А там уже решать кадровые задачи. Считаю, что до зимы нет смысла менять тренера. Новый не успеет что-то кардинально поменять, поставить свою игру. "Спартаку" нужно дождаться зимней паузы, тогда уже будет понимание», — сказал Яковлев Чемпионату.

«Спартак» располагается на 6-й позиции в РПЛ с 22 очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Краснодара» 2-го ноября.