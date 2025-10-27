Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вызов голкиперов на матчи с Перу и Чили.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«В итоговом составе останутся четыре голкипера. Впереди ещё два тура РПЛ, и возможен вариант, при котором на ноябрьский сбор будет вызван тот, кого не было в расширенном списке. Тренерский штаб продолжает следить за кандидатами в сборную. Например, можно отметить, что в этом туре РПЛ вратарь "Акрона" Виталий Гудиев был признан лучшим игроком встречи с "Локомотивом".

Как уже не раз отмечал, есть основная обойма голкиперов, которые стабильно вызываются в сборную, — Матвей Сафонов, Стас Агкацев и Саша Максименко. С остальными ребятами тренерский штаб сейчас знакомится. Если сложится, хотелось бы посмотреть в тренировочном процессе и в деле Максима Бориско.

Как и всегда, хочется дать возможность сыграть всем вратарям, которые попадут в финальный состав на сбор. Нам предстоят серьёзные соперники, и хочется проверить, на что способны наши голкиперы в матчах с такими сильными командами, как Перу и Чили», — цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

С командой Перу сборная России сыграет 12 ноября в Санкт-Петербурге. С командой Чили — 15 ноября в Сочи.