Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о попадании полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в расширенный список сборной России.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Он вряд ли попадет в итоговый список сборной. Все‑таки сборная — это то, где ты должен быть в хорошей форме, играть и показывать результат. Арсен не попадет в итоговый список, потому что в сборной собираются футболисты, которые находятся в оптимальной форме в своих клубах и могут принести пользу национальной команде», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

С командой Перу сборная России сыграет 12 ноября в Санкт-Петербурге. С командой Чили — 15 ноября в Сочи.