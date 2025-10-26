Тренер «Барселоны» Маркус Сорг подвел итог матча против «Реала» (1:2).

«Мы допустили много ошибок. Больше, чем обычно. У нас было много энергии, чтобы создать больше моментов.

Для Ламина это был непростой матч. Он был очень хорошо опекаем. Мы старались изо всех сил, но иногда защита работает хорошо. Мы также должны понимать, что он восстанавливается после травмы и ему всего 18 лет. Если против него хорошо обороняются, такое возможно, но мы знаем его потенциал.

В конце концов, мы попытались изменить структуру. Нам пришлось что-то попробовать, но в итоге это не сработало. Мы перепробовали всё, но так и не смогли добиться результата», — цитирует Сорга клубная пресс-служба.

У «Реала» стало 27 очков и он закрепился на первой строчке в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 22 баллами осталась на втором месте.