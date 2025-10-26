В матче 9-го тура чемпионата Франции «Анже» победил «Лорьян» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Проспер Петер и Силики Шериф.

Результат матча Анже Анже 2:0 Лорьян Франция. Лига 1 1:0 Питер Проспер 16' 2:0 Шериф Сидики 59' Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Флоран Анен, Харис Белькебла, Химад Абделли ( Жак Экоми 90' ), Яссин Белькдим ( Мариус Куркуль 89' ), Луи Мутон ( Лилиан Раолисоа 64' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Ланрой Машин 64' ), Питер Проспер ( Шериф Сидики 28' ) Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Дарлин Йонгва, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго, Лоран Абергель ( Ноа Кадиу 78' ), Артур Авом, Тео Ле Бри, Бамо Мейте ( Игор Силва 46' ), Тосин Айегун ( Мохамед Бамба 65' ), Пабло Пажи ( Самбу Сумано 65' ) Жёлтая карточка: Жордан Лефор 75' (Анже)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 1 Удары мимо 8 37 Владение мячом 63 1 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 14 Фолы 6

У «Анже» стало 9 очков и 15-е место в турнирной таблице. У «Лорьяна» 8 баллов и 16-я строчка.

В параллельной встрече «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» со счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил точный удар Абдулайе Туре на 47-й минуте.

В активе «Гавра» стало 9 очков и 14-е место. У «Осера» осталось 7 баллов и 14-я строчка.

И, наконец, «Ницца» на выезде взяла верх над «Ренном» со счетом 2:1.

На голы Софиана Диопа и Джонатана Клаусса хозяева ответили точным ударом Абделхамида Айт Будлала.

У «ниццы» теперь 14 очков и 8 очков, «Ренн» (11) — 10-й.