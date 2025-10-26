В матче 9-го тура чемпионата Франции «Анже» победил «Лорьян» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Проспер Петер и Силики Шериф.
Результат матча
АнжеАнже2:0ЛорьянФранция. Лига 1
1:0 Питер Проспер 16' 2:0 Шериф Сидики 59'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Флоран Анен, Харис Белькебла, Химад Абделли (Жак Экоми 90'), Яссин Белькдим (Мариус Куркуль 89'), Луи Мутон (Лилиан Раолисоа 64'), Усман Камара, Амин Сбай (Ланрой Машин 64'), Питер Проспер (Шериф Сидики 28')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Дарлин Йонгва, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго, Лоран Абергель (Ноа Кадиу 78'), Артур Авом, Тео Ле Бри, Бамо Мейте (Игор Силва 46'), Тосин Айегун (Мохамед Бамба 65'), Пабло Пажи (Самбу Сумано 65')
Жёлтая карточка: Жордан Лефор 75' (Анже)
У «Анже» стало 9 очков и 15-е место в турнирной таблице. У «Лорьяна» 8 баллов и 16-я строчка.
В параллельной встрече «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» со счетом 0:1.
Судьбу противостояния решил точный удар Абдулайе Туре на 47-й минуте.
В активе «Гавра» стало 9 очков и 14-е место. У «Осера» осталось 7 баллов и 14-я строчка.
И, наконец, «Ницца» на выезде взяла верх над «Ренном» со счетом 2:1.
На голы Софиана Диопа и Джонатана Клаусса хозяева ответили точным ударом Абделхамида Айт Будлала.
У «ниццы» теперь 14 очков и 8 очков, «Ренн» (11) — 10-й.