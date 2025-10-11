Противостояния сборных Сербии и Албании в группе К отбора на чемпионат мира состоится 11 октября в 21:45 по мск.

Встреча этих двух команд в первом круге не принесла голов. Матч завершился нулевой ничьей, что говорит о предстоящей упорной борьбе за очки. Соперники встречались лишь три раза за всю историю и в этой серии они имеют по одной победе.

Сербия в последнем матче турнира со счетом 0:5 проиграла Англии, тогда как Албания обыграла Латвию 1:0. Это привело к изменениям в таблице — албанцы вышли на 2-е место, а сербы опустились на 3-е, хотя начинали с вершины. В любом случае, хозяева имеют шанс в очном матче вернуть себе место в первой двойке. Позволят ли гости?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Букмекеры: 1.69 на победу Сербии, 3.50 на ничью, 6.05 на победу Албании.

Искусственный интеллект считает, что команды снова сыграют нулевую ничью.

