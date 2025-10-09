9 октября «Фортуна Арена» в Праге примет матч сборных Чехии и Хорватии, которые соревнуются в группе L отборочного цикла на чемпионат мира. Старт игры в 21:45 мск.
Команды проведут вторую встречу в этом отборе. Первый матч закончился сокрушительной победой хорватов с результатом 5:1. Для чехов это было первое и пока что последнее поражение в квалификации.
Соперники имеют по 10 очков, поэтому сегодня либо Хорватия закрепится на вершине, либо Чехия станет новым лидером.
Обе команды имеют по 4 победы и ни одной ничьи. Также они являются самым результативными в группе, забив на двоих 28 голов. Посмотрим, будет ли эта игра такой же насыщенной на голы, как и предыдущая.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.
- Букмекеры считают Хорватию фаворитом — 3.30 против 2.28, на ничью можно поставить за 3.40.
- Искусственный интеллект предсказал победу Хорватии со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чехия — Хорватия смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.