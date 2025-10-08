Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение расстаться с главным тренером команды Ади Хюттером. Об этом сообщаетFoot Mercato.

Эдин Терзич globallookpress.com

Основным кандидатом на замену австрийцу считался бывший наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, однако 42-летний специалист отказался возглавить монегасков.

Как отмечает источник, клуб также ведёт переговоры с Тиаго Моттой, который остаётся без команды после ухода из «Ювентуса» весной 2025 года.

После семи туров «Монако» занимает пятое место в Лиге 1, имея в активе 15 очков.