В 7-м туре английской Премьер-лиги состоится матч между «Брентфордом» и «Манчестер Сити». Команды сыграют на «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне 5 октября. Начало в 18:30 мск.

«Брентфорд» в прошлом туре обыграл «Ман Юнайтед» 3:1 и набрал 7 очков. Это позволило команде немного оторваться от зоны вылета. В целом «пчелы» имеют 2 победы в этом сезоне и все они были на домашнем стадионе. Дома хозяева еще не проигрывали.

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» 5:1 и продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей. У него сейчас 10 очков и все, на что он может рассчитывать в случае победы, это 5-е место. При этом в гостях в АПЛ «Сити» не побеждал в последних двух играх.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.

Букмекеры: 5.00 на победу «Брентфорда», 4.45 на ничью, 1.64 на победу «Ман Сити».

Искусственный интеллект: по его прогнозу «Ман Сити» должен одержать минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

