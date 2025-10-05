В 7-м туре английской Премьер-лиги состоится матч между «Брентфордом» и «Манчестер Сити». Команды сыграют на «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне 5 октября. Начало в 18:30 мск.
«Брентфорд» в прошлом туре обыграл «Ман Юнайтед» 3:1 и набрал 7 очков. Это позволило команде немного оторваться от зоны вылета. В целом «пчелы» имеют 2 победы в этом сезоне и все они были на домашнем стадионе. Дома хозяева еще не проигрывали.
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» 5:1 и продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей. У него сейчас 10 очков и все, на что он может рассчитывать в случае победы, это 5-е место. При этом в гостях в АПЛ «Сити» не побеждал в последних двух играх.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.
- Букмекеры: 5.00 на победу «Брентфорда», 4.45 на ничью, 1.64 на победу «Ман Сити».
- Искусственный интеллект: по его прогнозу «Ман Сити» должен одержать минимальную победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.