Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль.  После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у "Акрона".  Наш пропущенный мяч — грубая ошибка.  В остальном в обороне сыграли нормально.  Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше.  Не получался удар, к сожалению, не смогли победить.

Замена Мантуана?  Не очень удачная игра.  До этого пару моментов терял позицию.  Нужно было что‑то делать», — передает слова Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе.  В следующем поединке «сине-бело-голубые» встретятся с «Сочи» 19-го октября.