Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у "Акрона". Наш пропущенный мяч — грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально. Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить.

Замена Мантуана? Не очень удачная игра. До этого пару моментов терял позицию. Нужно было что‑то делать», — передает слова Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» встретятся с «Сочи» 19-го октября.