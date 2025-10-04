Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ничейном результате «Акрона» и «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Ничья между "Акроном" и "Зенитом" очень удивила. Я не смог посмотреть матч из-за мероприятия, но был уверен, что "Зенит" выиграет. Однако когда я увидел, что счёт 1:1 и ещё Дзюба не забил, был ошарашен.

Я был в шоке от статистики, которая была не в пользу "Зенита". В лишний раз убеждаюсь, что питерцы вроде набирают и на верху, но рядом ещё и другие топ-клубы. Что касается незабитого мяча Дзюбы, Артём подумал, что это очко пригодится Зениту», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Зенит» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Акрон» — на 13-й строчке с 8-ю баллами.