В матче 6-го тура чемпионата Италии на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» примет «Кремонезе». Игра состоится 4 октября в 19:00 по мск.

У «Интера» 9 очков и 5-е место в Серии А. В нынешнем сезоне миланцы одержали 3 победы и потерпели 2 поражения. В последних турах чемпионата «нерадзурри» одолели «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (2:1).

«Кремонезе» имеет те же 9 очков, но располагается на две строчки ниже. Перед этой игрой у команды 3 ничьи подряд. Кремонцы разошлись нулевой с «Вероной» и «Пармой», а также сыграли 1:1 с «Комо».

