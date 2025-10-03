На молодежном чемпионате мира завершились два матча второго тура группового турнира.

Нигерия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 3:2 в группе F.

Голы забивали Насиру Салиху (10-я), Амос Онхоче (38-я) и Даниэль Бамейи (90+4-я)

В составе соперника Амар Аль Юхаиби отличились (21-я) и Талал Хаджи (50-я).

Нигерия с 3 очками пока на третьей строчке, а Саудовская Аравия без очков.

ЮАР разгромила Новую Каледонию — 5:0.

Дубль сделал Сививе Магидиги (44-я и 52-я), также забивали Вививе Нквали ((25-я), Шакил Април (34-я с пенальти) и Лазола Маку (80-я).

В группе Е лидирует с США с 6-ю, у ЮАР и Франции по три очка, а Новая Каледония не имеет ни одного.