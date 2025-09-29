Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА для борьбы за золотые медали в РПЛ необходимо в первую очередь усилить линию атаки.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

ЦСКА все‑таки наиграл на один гол в матче с «Балтикой». Со стороны калининградцев придраться не к чему. Ребята сражаются, играют в футбол, который, может быть, не всем нравится, но это неважно. ЦСКА набрал свои очки и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься.

Очень слабая реализация. Приходится защитникам забивать. Мусаев пока потерял форму. Он работает и пашет, свои будет забивать. Но этого недостаточно«, — сказал Непомнящий "Матч ТВ".

В 10-м туре РПЛ армейцы вырвали победу у "Балтики" со счетом 1:0, забив в компенсированное время. Автором гола стал защитник Игоь Дивеев. Пока ЦСКА с 21 очками лидирует в чемпионате России. В 11-м туре команда примет "Спартак".