Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА для борьбы за золотые медали в РПЛ необходимо в первую очередь усилить линию атаки.

ЦСКА все‑таки наиграл на один гол в матче с «Балтикой».  Со стороны калининградцев придраться не к чему.  Ребята сражаются, играют в футбол, который, может быть, не всем нравится, но это неважно.  ЦСКА набрал свои очки и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься.

Очень слабая реализация.  Приходится защитникам забивать.  Мусаев пока потерял форму.  Он работает и пашет, свои будет забивать.  Но этого недостаточно«, — сказал Непомнящий "Матч ТВ".

В 10-м туре РПЛ армейцы вырвали победу у "Балтики" со счетом 1:0, забив в компенсированное время.  Автором гола стал защитник Игоь Дивеев.  Пока ЦСКА с 21 очками лидирует в чемпионате России.  В 11-м туре команда примет "Спартак".