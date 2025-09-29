Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук оценил работу Жозе Моуринью на посту наставника «Фенербахче».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Когда Моуринью пришёл сюда, он начал много говорить. Он многое перепробовал, но в итоге мы оказались лучше его. Я был лучше его. Мы дважды обыграли их на их стадионе. В этом году, к сожалению, его не будет. Мы ждали ещё двух игр против него.

Он не так сосредоточен, как раньше, он не думает о футболе так, как раньше. Он никогда не менял свой тренерский стиль. Он действительно важная личность, у него действительно мощная харизма, однако с точки зрения футбола нам нужно расти каждый год. Возможно, проблема для него в том, что он сам не стал лучше как тренер», — приводит слова Бурука The Athletic.

Напомним, что в прошлом сезоне именно «Галатасарай» стал чемпионом Турции.