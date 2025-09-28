«Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Удинезе» в матче 5-го тура Серии А, выиграв со счетом 3:1.

Исмаэль Коне globallookpress.com

Хозяева поля забили три безответных гола в первом тайме: отличились Исмаэль Коне, Эдоардо Яннони и Арман Лорьенте, который также отметился результативной передачей. Единственный мяч в ворота «Сассуоло» на 68-й минуте забил форвард «Удинезе» Кейнан Дэвис.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 3:1 Удинезе Удине 1:0 Арман Лорьенте 8' 2:0 Исмаэль Коне 12' 2:1 Кинан Дэвис 55' 3:1 Эдоардо Яннони 81' Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич ( Woyo Coulibaly 80' ), Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Астер Вранкс ( Кристиан Торстведт 58' ), Неманья Матич, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти ( Валид Шеддира 86' ), Арман Лорьенте ( Алиу Фадера 58' ), Исмаэль Коне ( Эдоардо Яннони 79' ) Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Алессандро Дзаноли ( Юрген Эккеленкамп 67' ), Умар Соле, Томас Кристенсен, Маттео Пальма ( Леннон Миллер 46' ), Николо Дзаньоло ( Идрисса Гейе 76' ), Артюр Атта ( Санди Ловрич 80' ), Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский ( Кингсли Эхизибуэ 46' ), Кинан Дэвис Жёлтые карточки: Якуб Пётровский 18' (Удинезе), Николо Дзаньоло 45+3' (Удинезе), Кингсли Эхизибуэ 61' (Удинезе)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 1 Угловые удары 5 5 Офсайды 1 5 Фолы 22

После этой встречи «Удинезе» с 7 очками опустился на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», набравший 6 очков, занимает 12-ю строчку.