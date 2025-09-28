«Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Удинезе» в матче 5-го тура Серии А, выиграв со счетом 3:1.
Хозяева поля забили три безответных гола в первом тайме: отличились Исмаэль Коне, Эдоардо Яннони и Арман Лорьенте, который также отметился результативной передачей. Единственный мяч в ворота «Сассуоло» на 68-й минуте забил форвард «Удинезе» Кейнан Дэвис.
Результат матча
СассуолоСассуоло3:1УдинезеУдине
1:0 Арман Лорьенте 8' 2:0 Исмаэль Коне 12' 2:1 Кинан Дэвис 55' 3:1 Эдоардо Яннони 81'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич (Woyo Coulibaly 80'), Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Астер Вранкс (Кристиан Торстведт 58'), Неманья Матич, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти (Валид Шеддира 86'), Арман Лорьенте (Алиу Фадера 58'), Исмаэль Коне (Эдоардо Яннони 79')
Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Алессандро Дзаноли (Юрген Эккеленкамп 67'), Умар Соле, Томас Кристенсен, Маттео Пальма (Леннон Миллер 46'), Николо Дзаньоло (Идрисса Гейе 76'), Артюр Атта (Санди Ловрич 80'), Йеспер Карлстрём, Якуб Пётровский (Кингсли Эхизибуэ 46'), Кинан Дэвис
Жёлтые карточки: Якуб Пётровский 18' (Удинезе), Николо Дзаньоло 45+3' (Удинезе), Кингсли Эхизибуэ 61' (Удинезе)
После этой встречи «Удинезе» с 7 очками опустился на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло», набравший 6 очков, занимает 12-ю строчку.