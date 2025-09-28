прогноз на матч Серии A, ставка за 3.30

28 сентября в 5-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Удинезе». Начало игры — в 13:30 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Чёрно-зелёные» стартовали бледновато. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» в 4 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 4 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-зелёные» уступили «Комо» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Интера» (1:2). А вот поединок с «Лацио» принес три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Сассуоло» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-зелёные» обречены на борьбу за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Удинезе». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-зелёные» намерены дать бой нестабильным удинцам.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы нынешний чемпионат начали на своем уровне. Команда ныне пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

Причем «Удинезе» в 4 матчах набрал 7 очков. Команда отличилась 4 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Фриуланцы переиграли «Палермо» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Милана» (0:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Пизу».

При этом «Удинезе» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фриуланцы вполне способны побороться за выход в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

При этом «Удинезе» потенциально обязана прибавить в плане реализации. Команда пока забивает в среднем аккурат раз за матч.

Команда чередует успешные поединки с блеклыми. Да и «Сассуоло» она не проигрывает уже 7 с половиной лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не должна иметь проблем с новичком лиги.

Статистика для ставок

«Удинезе» в среднем забивает гол за матч

«Чёрно-зелёные» уступили в 2 своих последних матчах

«Сассуоло» уже более 7 лет не обыгрывает «Удинезе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Удинезе» способен прибавить в плане реализации, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены побороться за выход в еврокубки, да и оппонент нынче выглядит бледновато.

Ставка: Победа «Удинезе» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10