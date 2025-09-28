«Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с главным тренером Лораном Бланом.

Лоран Блан globallookpress.com

Французский специалист возглавил клуб летом 2024 года и уже в дебютном сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Кубок Короля. Его соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления.

В новом чемпионате команда стартовала с трёх побед, но 26 сентября уступила «Аль-Насру» (0:2). Голы соперника забили Криштиану Роналду и Садио Мане. После этого поражения руководство приняло решение расстаться с наставником.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 59-летний Хасан Халифа, ранее входивший в штаб Блана.