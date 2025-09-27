В Англии стартует 6-й тур АПЛ. Первым поединком станет противостояние «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед». Оно пройдет в Лондоне. Старт матча в 14:30 мск.
«Брентфорд» после пяти туров занимает 17-е место в таблице. Команда набрала 4 очка благодаря победе над «Астон Виллой» и ничье с «Челси». Хозяевам нельзя терять очки. Им грозит зона вылета.
«Ман Юнайтед» окрылен победой над «Челси» в прошлом туре. «Манкунианцы» выиграли на своем поле 2:1. Так команда Рубена Аморима отреагировала на поражение от «Ман Сити» в позапрошлом туре. Таким образом, «Юнайтед» набирал очки в 3 из 5 туров АПЛ. Сейчас у гостей 7 очков. Они 11-е в таблице. При этом зона еврокубков всего в двух баллах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры считают МЮ фаворитом за 2.13. На победу «Брентфорда» они дают 3.30, на ничью — 3.75.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу МЮ со счетом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.