В Англии стартует 6-й тур АПЛ. Первым поединком станет противостояние «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед». Оно пройдет в Лондоне. Старт матча в 14:30 мск.

«Брентфорд» после пяти туров занимает 17-е место в таблице. Команда набрала 4 очка благодаря победе над «Астон Виллой» и ничье с «Челси». Хозяевам нельзя терять очки. Им грозит зона вылета.

«Ман Юнайтед» окрылен победой над «Челси» в прошлом туре. «Манкунианцы» выиграли на своем поле 2:1. Так команда Рубена Аморима отреагировала на поражение от «Ман Сити» в позапрошлом туре. Таким образом, «Юнайтед» набирал очки в 3 из 5 туров АПЛ. Сейчас у гостей 7 очков. Они 11-е в таблице. При этом зона еврокубков всего в двух баллах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры считают МЮ фаворитом за 2.13. На победу «Брентфорда» они дают 3.30, на ничью — 3.75.

Искусственный интеллект прогнозирует победу МЮ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.